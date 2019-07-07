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نبيل الحلفاوى يهاجم أجيرى واتحاد الكرة بعد توديع مصر لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النجم نبيل الحلفاوى على خسارة منتخب مصر من  جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى دور الـ 16 من خلال عدة تدوينات قصيرة بدأها بقوله: خرج منتخبنا..نقدر نقول اللي ما كناش نقدر نقوله وولادنا فى الميدان.

ويقول أيضا "قلت سابقا لو خسرنا فنحن خسرناها قبل أن تبدأ.. وأى مدرب مصرى درجة تانية كان هيختار قائمة أفضل.. وكان سيجرى تغييرات أفضل، وأجيرى دخل المنافسة مفلسا، ودخلها بلا بدائل أو حلول"، و"كلنا كنا عارفين إننا متعلقين بحبال دايبة".

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وبعد ذلك استكمل القبطان كما يحلو لجمهوره تسميته على تويتر تدويناته عبر تدوينة ثانية قال فيها : "الحساب يكون على اختيار هذا المدرب الذى يحصل على أعلى راتب فى البطولة".

وتابع بالمناسبة.. نوفر فلوسنا بقى ونحتار مدير فنى وطني.. شاهدنا في البطولة أفضل أداء بمديرين وطنيين.

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الأمر لم يقف عند هذا الحد وإنما رد على تدوينات متابعيه حيث علق فى واحدة أن الفشل بدأ الدورى الاستثنائى.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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