شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى يهاجم أجيرى واتحاد الكرة بعد توديع مصر لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النجم نبيل الحلفاوى على خسارة منتخب مصر من جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى دور الـ 16 من خلال عدة تدوينات قصيرة بدأها بقوله: خرج منتخبنا..نقدر نقول اللي ما كناش نقدر نقوله وولادنا فى الميدان.

ويقول أيضا "قلت سابقا لو خسرنا فنحن خسرناها قبل أن تبدأ.. وأى مدرب مصرى درجة تانية كان هيختار قائمة أفضل.. وكان سيجرى تغييرات أفضل، وأجيرى دخل المنافسة مفلسا، ودخلها بلا بدائل أو حلول"، و"كلنا كنا عارفين إننا متعلقين بحبال دايبة".





وبعد ذلك استكمل القبطان كما يحلو لجمهوره تسميته على تويتر تدويناته عبر تدوينة ثانية قال فيها : "الحساب يكون على اختيار هذا المدرب الذى يحصل على أعلى راتب فى البطولة".

وتابع بالمناسبة.. نوفر فلوسنا بقى ونحتار مدير فنى وطني.. شاهدنا في البطولة أفضل أداء بمديرين وطنيين.

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الأمر لم يقف عند هذا الحد وإنما رد على تدوينات متابعيه حيث علق فى واحدة أن الفشل بدأ الدورى الاستثنائى.



