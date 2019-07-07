شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خروج الفراعنة.. هانى شاكر لاتحاد الكرة: استقيلوا يرحمكم الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان الكبير هانى شاكر من خلال حسابه على موقع الفيس بوك تعليقه على خروج المنتخب المصرى من بطولة أمم أفريقيا، حيث قال، "بعد هذا الخروج المتوقع والغير مفاجئ أقول للشعب المصرى العظيم انت تستحق منظومة رياضيه أكثر احتراما لك وأكثر حرصا عليك وعلى تاريخك العظيم، أما اتحاد الكرة اتحاد المجاملات اتحاد البيزنس اتحاد المصالح فأنتم فى مزبله التاريخ ليس من الآن بل من بعد صفر كأس العالم استقيلوا يرحمكم الله".





بطولة أمم افريقيا بمصر اقيمت خلال الفترة من الجمعة 21 يونيو وتستمر إلى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقا قسمت لـ6 مجموعات يصعد الأول والثانى من كل مجموعة مع أفضل أربع منتخبات من أصحاب المركز الثالث بالمجموعات.