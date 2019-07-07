شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. روح بوب مارلى ترفرف فى مهرجان تيميتار بفرقة "اوريجينال ويلرز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روح بوب مارلى رفرفت وسط أجواء مدينة أغادير الساحلية بالتزامن مع إطلالة فرقة "اوريجينال ويلرز" فى ختام ليالى مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية.

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فرقة The Original Wailers القادمة من جامايكا، تحت قيادة عازف الجيتار آل أندرسون ، الذى رافق بوب مارلى فى أكثر من 250 حفلا موسيقيا حول العالم، تحمل على عاتقها نثر تراث الأسطورة الموسيقية الراحلة وتخليد اسمه بعد وفاته.

ويسدل المهرجان ستار نسخته السادسة عشرة هذا العام بخماسية حفلات غنائية يحتضنها مس، ح الأمل، تضم الفرقة المغربية فناير والجزائري رضا الطالياني، بعدما شهد في موسمه الحالي أكثر من 40 حفلة على مدار أربعة أيام متتالية، ارتكز خلالها على التجارب الموسيقية الأمازيغية، وعدد من الفرق المغربية، مع خلطها بمشاركات عربية، منها السورية فايا يونان والجزائري سفيان السعيدي والفرقة المالية العالمية تيناروين.