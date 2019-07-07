شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الدعائى لفيلم كريم فهمى "ديدو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الجهة المنتجة لفيلم "ديدو" للنجم كريم فهمى البوستر الدعائى الأول استعدادً لطرحه فى السينمات، المقرر أن يرح فى موسم رأس السنة بجميع دور العرض.



بوستر فيلم كريم فهمى "ديدو"

وظهر أبطال الفيلم على البوستر على شكل أقذام وفوقهم حذاء وقدم كبير، وضم البوستر بطل العمل كريم فهمي، والفنان هدى المفتي، وأحمد فتحي، وحمدي المرغني، ومحمد ثروت، ورفع الفيلم شعار "أرجوك لا تفعصني سهوا".

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فيلم "ديدو" تدور قصته في إطار لايت كوميدي، وتدور قصته حول فكرة "عقلة الأصبع"، والفيلم من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

ويضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف إضافة إلى ظهور كلًا من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات.