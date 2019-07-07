شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور بعد خسارة المنتخب: علموا أولادكم أن الرياضة مكسب وخسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الإعلامى شريف مدكور على خسارة المنتخب المصرى وتوديعه لبطولة أفريقيا من دور الـ 16 عقب الهزيمة من منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف من خلال فيديو live عبر فيس بوك، طالب فيه متابعيه بضرورة تعليم أولادهم أن الرياضة مكسب وخسارة

كما تطرق مدكور إلى نقاط أخرى، منها أن اللاعبين لا يمتلكون روح الفريق ما يسبب توهان لمحمد صلاح أثناء اللعب معهم، مؤكداً فى الوقت ذاته أنه لا يعتبر نفسه من المهووسين بعالم كرة القدم وأن لا شىء يشغله مما حدث سوى حفل الافتتاح والتنظيم البارع من جانب المنظمين.

كما أشاد أيضاً بتطبيق تذكرتى وطريقة دخول المشجعين إلى الاستاد، مؤكداً أن كل تلك الأمور فى حد ذاتها بمثابة مكاسب عديدة اكتسبناها من تنظيم البطولة.

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