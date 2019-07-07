شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى بعد خسارة منتخب مصر: "عيب عيب عيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر النجم كريم فهمى على صفحة التواصل الاجتماعى "الانستجرام" بعد خسارة المنتخب المصرى أمام جنوب أفريقيا فى الدور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا علق قائلا: كان متوقع مع مدير فنى كارثة وقايمة غريبة ولكن محمد الشناوى وطارق حامد روح و رجوله.. أما اتحاد الكوره ايه ؟؟؟ منتخب مصر اسم كبير ... عيب عيب عيب". Advertisements كريم فهمى مشغول بتصوير فيلم "ديدو" من إخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور كلاً من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات.

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