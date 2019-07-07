شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى تدعم محمد الشناوى بعد توديع منتخب مصر للبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة منة فضالى على خسارة مصر وتوديعها للبطولة من دور الـ 16 عقب الخسارة من منتخب جنوب افريقيا بهدف نظيف من خلال نشر صورة عبر السوشيال ميديا لحارس المنتخب محمد الشناوي كتبت معها : انت خساره والله يا شناوي انت احسن حاجه بجد معلش #الشناوي. على جانب آخر يعد توديع منتخب مصر للبطولة هي المرة الأولي فى تاريخ المنتخب المصرى الذى يخسر فيها البطولة على أرضه ووسط جماهيره، حيث تمكن من التتويج بالبطولة خلال مختلف المسابقات التى استضفتها مصر، كما ودع فى نفس اليوم المنتخب الكاميروني للبطولة بعد الخسارة من نيجيريا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وبذلك ودع فى نفس اليوم حامل اللقب والوصيف للبطولة الماضية.

الشناوى

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