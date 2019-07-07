شكرا لقرائتكم خبر عن كليب "Mother's Daughter" يخذل عشاق مايلى سايروس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الكثيرون أنه بمجرد إطلاق النجمة العالمية مايلى سيروس عملا غنائيا جديدا سيكون محط تركيز وسائل الإعلام الفنية والمعنيين بالموسيقى والغناء، وهذا ما ظهر عكسه تماما بمجرد إطلاق سايروس ذات الـ26 عاما كليبها الجديد "Mother's Daughter". فبعد أربعة أيام من إطلاق كليب "Mother's Daughter" وصلت نسبة مشاهدة العمل لـ19.5 على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وهى نسبة مشاهدة قليلة بالنسبة الكليبات الأخرى التى أطلقتها مايلى وكانت تحقق نسبة مشاهدة عالية جدا فى الأيام الأولى من إطلاقها. Advertisements ومن الممكن أن يكون محبو مايلى قد شعروا أن نجمتهم المفضلة ليس لديها أى جديد لتقدمه فى العمل، خاصة بعد نحتها إحدى أهم إطلالات كليب "oops i did it again" التى أطلقته فى عام 2000.

مايلي سايروس

مايلي سايروس

مايلي سايروس

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