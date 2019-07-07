ريا أبي راشد تبدأ تسجيل حوارها بفيلم "ANGRY BIRDS 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد عن انضمامها لفيلم الرسوم المتحركة "ANGRY BIRDS 2".

ونشرت ريا صورة، أثناء تسجيلها حوار الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " متحمسة جدا للعودة لصوت (MATILDA )، قائدة ومعلمة الطيور الغاضبة".

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تدور قصة الفيلم حول التحالف الذي يحدث بين الطيور والخنازير، لإنقاذ العالم من التجمد على يد طائر بنفسجي غامض يدعى زيتا.

يذكر أن ريا شاركت بالجزء الأول من الفيلم إلى جانب النجوم، جيسون سوديكس، وجوش غاد، و‌داني ماكبرايد، و‌مايا رودولف، و‌كايت ماكينون، و‌شون بن، و‌طوني هول، و‌كيغان-مايكل كي، و‌بيل هادر، و‌بيتر دنكليج.