ليالي الصيفية| روبي تستجم على يخت.. ونجوم "كأنه امبارح" يجتمعون في حمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات المختلفة، داخل وخارج مصر، بعد انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر، ونرصد لكم في هذا التقرير صور ولقطات ترصد رحلات ومصايف النجوم.

روبي

نشرت الفنانة روبي صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع"إنستجرام"، أثناء قضاء إجازتها الصيفية ، وظهرت روبي في الصورة على أحد اليخوت، مرتدية "هوت شورت" ونظارة.

ملك حسن

شاركت الفنانة الشابة ملك حسن جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهرت ملك في الصورة وهي جالسة على الرمال من أمام البحر.

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هيثم سعيد

نشر المطرب هيثم سعيد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهر هيثم في الصورة وهو يسير بـ"عوامة" على شاطئ البحر، ونالت الصورة العديد من التعليقات الساخرة من جمهوره.

سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قضاء إجازتها في روما.

نجل الفنانة الراحلة عنوة

كما نشرت المطربة أنغام، صورة "ياسين" نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقتها، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهر ياسين في الصورة بملابس البحر.

محمد لطفي

ونشر الفنان محمد لطفي صورة رفقة زوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، أثناء قضائهما العطلة الصيفية بإحدى المدن الساحلية.

وفاء عامر

نشرت الفنانة وفاء عامر صورة عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، وظهرت وفاء في الصورة أثناء استمتاعها بالجو من أمام البحر.

منى ممدوح

ونشرت الفنانة مني ممدوح صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهرت منى في الصورة مرتدية ملابس البحر، في "مراسي" بالساحل الشمالي.

رانيا ملاح

كما حرصت الفنانة السورية رانيا ملاح على قضاء عطلتها الصيفية في "مارينا" بالساحل الشمالي، وظهرت ملاح في الصورة مرتدية شورت، وِ"برنيطة" على رأسها.

محمد شرنوبي

نشر الفنان محمد الشرنوبي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهر الشرنوبي في الصورة رفقة أبطال مسلسل "كأنه امبارح" منهم "هدى المفتي، أسماء جلال، خالد أنور" من داخل حمام السباحة.