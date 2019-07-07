أحمد زاهر وزجته في لقطة رومانسية وديانا حداد بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد– محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي..

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

كارول سماحة

نشرت المطربة كارول سماحة صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومميزة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أحمد زاهر

نشر الفنان أحمد زاهر صورة جديدة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها برفقة زوجته في لقطة رومانسية، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بإطلالة كاجوال.

ديانا حداد

نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بفستان أحمر جذاب، نالت الصور إعجاب جمهورها.

نرمين الفقي

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نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة ومميزة.

أحلام

نشرت المطربة الإمارتية أحلام صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها وهي ترتدي فستان أنيق، ونالت الصورة اعجاب الجمهور.

رامي صبري

نشر المطرب رامي صبري صورة جديدة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة كلاسيكية، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

هند رضا

نشرت المذيعة هند رضا صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت بفستان قصير من اللون الأحمر، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

يارا

نشرت المطربة يارا صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها ضمن كواليس تصوير أحدث كليباتها.

صابر الرباعي

نشر المطرب صابر الرباعي صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهر بتقنية الأبيض والأسود، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.