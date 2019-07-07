كيم كارداشيان تحصل على تعويض 2.7 مليون دولار

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يوليو 2019 01:38 صباحاً - قضت محكمةٌ في كاليفورنيا، بتعويض نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان Kim Kardashian ، بمبلغ 2.7 مليون دولار.



وألزم قاضي المحكمة شركة أزياءٍ بريطانيةٍ، بدفع التعويض لكيم كارداشيان، وذلك عن تقليد مظهرها وملابسها لكسب المال، بحسب موقع "ذا فيرج" كما لزم الشركة بدفع 59600 دولار أخرى، أتعاب محاماة.



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وكانت كيم كارداشيان قد رفعت دعوى قضائيةً ضد شركة الأزياء البريطانية "Missguided"، اتهمت فيها الأخيرة باستخدام "شخصيتها وعلامتها التجارية" دون إذن منها، وكذلك وضع وسم "tag" لها باستمرار على موقع "إنستقرام" للتواصل الاجتماعي.



وستدفع شركة الأزياء التعويضات المالية، بعدما فشلت في الرد على دعوى كارداشيان والدفاع عن نفسها، خاصة بعد أن قدمت "نجمة تلفزيون الواقع" الدليل المادي، الذي يشمل صورة من موقع "Missguided" و"إنستقرام"، لعارضة أزياء تابعة للشركة وهي ترتدي فستاناً ذهبي اللون مطابقا لفستان كيم كارداشيان الذي صمم خصيصاً لها، وصورة لكيم نفسها، وإلى جانبها تعليق يقول: "لدينا فستان كيم كارداشيان، هناك بضعة أيامٍ فقط للحصول عليه عبر الإنترنت".

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ويقول نص الدعوى، إن استخدام شركة الأزياء للصور الحقيقية لكارداشيان، جعلها تبدو كأنها تعمل لحسابها وتروج لبضائعها.