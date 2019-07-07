بعد خروج مصر من أمم أفريقيا.. علي ربيع: "مفيش زي حسن شحاته"

أعرب النجم علي ربيع عن حزنه الشديد بعد خسارة المنتخب المصري أمام جنوب أفريقيا، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "عمري مرجعت من الاستاد زعلان مفيش

زي حسن شحاته الحمد الله".

يذكر أن الفنان علي ربيع شارك مؤخراً في مسلسله الرمضاني "فكرة بمليون جنية"، و هو بطولة كل من صلاح

عبدالله ، صابرين، سهر الصايغ، محمد محمود، مايان السيد، و من تأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان.