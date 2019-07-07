بالفيديو.. إنجي خطاب: "منتخب معندوش إحساس بالمسؤلية"

أعربت الفنانة إنجي خطاب عن حزنها الشديد لخسارة المنتخب المصري في مبارة الليلة أمام جنوب أفريقيا، حيث نشرت فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت الفنانة إنجي قائلة: "مصر خسرت منتخب معندوش احساس بالمسؤلية".

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يذكر أن الفنانة إنجي خطاب شاركت مؤخراً في بطولة فيلم "خط الموت"، و هو من تأليف سحر عصام، و إخراج محمد عادل، و بطولة كل من علا غانم، أحمد صلاح حسني، محمد سليمان، عبد

الإمام عبد الله، مصطفى يوسف، منى ممدوح، عبد الله مشرف، صلاح الحسيني، بهجت عدلي، عبد السلام الدهشان، أميرة نايف، رزان مغربي، منير مكرم، سارة نجيب، أحمد الجوهري، عمرو ممدوح.