بالفيديو.. إنجي خطاب: "منتخب معندوش إحساس بالمسؤلية"

أعربت الفنانة إنجي خطاب عن حزنها الشديد لخسارة المنتخب المصري في مبارة الليلة أمام جنوب أفريقيا، حيث نشرت فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت الفنانة إنجي قائلة: "مصر خسرت منتخب معندوش احساس بالمسؤلية".
يذكر أن الفنانة إنجي خطاب شاركت مؤخراً في بطولة فيلم "خط الموت"، و هو من تأليف سحر عصام، و إخراج محمد عادل، و بطولة كل من علا غانم، أحمد صلاح حسني، محمد سليمان، عبد
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