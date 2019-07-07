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بالفيديو.. إنجي خطاب: "منتخب معندوش إحساس بالمسؤلية"

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أعربت الفنانة إنجي خطاب عن حزنها الشديد لخسارة المنتخب المصري في مبارة الليلة أمام جنوب أفريقيا، حيث نشرت فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلقت الفنانة إنجي قائلة: "مصر خسرت منتخب معندوش احساس بالمسؤلية".

 

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يذكر أن الفنانة إنجي خطاب شاركت مؤخراً في بطولة فيلم "خط الموت"، و هو من تأليف سحر عصام، و إخراج محمد عادل، و بطولة كل من ، أحمد صلاح حسني، محمد سليمان، عبد

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الإمام عبد الله، مصطفى يوسف، منى ممدوح، عبد الله مشرف، صلاح الحسيني، بهجت عدلي، عبد السلام الدهشان، أميرة نايف، رزان مغربي، منير مكرم، سارة نجيب، أحمد الجوهري، عمرو ممدوح.

 

 

 

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