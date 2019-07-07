شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يحيى حفلا غنائيا فى مهرجان قرطاج الدولى فى دورته الـ 55 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان اللبنانى عاصى الحلانى بحفل غنائى ضخم ضمن فعاليات الدورة 55 من مهرجان قرطاج الدولى، تحديدا يوم 17 من شهر أغسطس على المسرح الرومانى بتونس.
ويفتتح مهرجان قرطاج الدولى دورته الـ55 فى يوم 11 يوليو بعرض باليه "بحيرة البجع" لتشايكوفكسى، ويختتم المهرجان فعالياته بحفل كبير للسوبر ستار صابر الرباعى يوم 20 أغسطس، وتتفاوض إدارة المهرجان مع المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب لتقديم حفلا ضمن حفلات المهرجان.
والمهرجان يقدم هذا العام عروض موسيقية متنوعة من أربع قارات هى: آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وعروض للشباب وعروض للفرجة، ولأن تونس عاصمة ثقافية إسلامية فسيقدم المهرجان عروضا صوفية.
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