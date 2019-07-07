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شكرا لقرائتكم خبر عن كليب بوست مالون الجديد "Goodbyes" يحصد أكثر من 7.9 مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاقى كليب "Goodbyes" للنجم العالمى بوست مالون، الذى تعاون فيه مع يانج ثاج إعجاب قطاع كبير من المعنيين بالموسيقى والغناء، فقد تخطت نسبة مشاهدة الكليب الذى أخرجه كولين تيلى الـ7.9 مليون مشاهدة حتى الآن على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب".
وكليب Goodbyes هو من إنتاج براين لى ولويس بيل، ويتوقع عشاق ومحبى بوست مالون البالغ من العمر 26 عام أن العمل سيحصد سلسلة من النجاحات خلال الفترة المقلبة.
من كليب Goodbyes
من كليب Goodbyes
من كليب Goodbyes
من كليب Goodbyes
من كليب Goodbyes
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