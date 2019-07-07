الرايس الطاوس يفتتح آخر ليالى تيميتار الأمازيغية فى أغادير .. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلطة روايس سماعية ولمحات من روح الأمازيغ، خطف بها المغربي الرايس الطاوس مسامع جمهور أغادير في افتتاحه فعاليات اليوم الختامي لمهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية. اليوم الرابع والأخير للمهرجان العريق، الذى يذل ستار دورته السادسة عشرة، بأربعة حفلات غنائية متتالية يحتضنها مسرح الأمل، تختتمها الفرقة المغربية فناير، بعدما شهد الموسم الحالي أكثر من 40 سهرة على مدار لياليه الأربعة، منها السورية فايا يونان، والجزائري سفيان السعيدي والفرقة المالية تيناروين. Advertisements

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