فيفي عبده برسالة اطمئنان لريهام سعيد: ألف سلامة عليكي

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 11:56 مساءً - وجهت الراقصة والممثلة المصرية ​فيفي عبده​ رسالة إلى الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​ بعد الكشف عن إصابتها بمرض بكتيريا الوجه، تمنّت لها من خلالها الشفاء العاجل، وان تعود مجددا لعملها.

وكتبت فيفي على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “ألف سلامة عليكي يا ريهام ان شاء الله هتكوني زي الفل ربنا يخليكي لأولادك و اهلك و كل اللي بيحبوكي و ترجعي شغلك بالسلامة يا رب”.

الجدير ذكره ان ريهام سعيد اصيبت بـ “بكتيريا الوجه”، وتلقّت عدد كبير من الرسائل من قبل الممثلين.