كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 11:56 مساءً - وجهت الراقصة والممثلة المصرية فيفي عبده رسالة إلى الإعلامية المصرية ريهام سعيد بعد الكشف عن إصابتها بمرض بكتيريا الوجه، تمنّت لها من خلالها الشفاء العاجل، وان تعود مجددا لعملها.
وكتبت فيفي على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “ألف سلامة عليكي يا ريهام ان شاء الله هتكوني زي الفل ربنا يخليكي لأولادك و اهلك و كل اللي بيحبوكي و ترجعي شغلك بالسلامة يا رب”.
الجدير ذكره ان ريهام سعيد اصيبت بـ “بكتيريا الوجه”، وتلقّت عدد كبير من الرسائل من قبل الممثلين.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده برسالة اطمئنان لريهام سعيد: ألف سلامة عليكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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