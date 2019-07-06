ممثلة مصرية شهيرة تنفصل عن زوجها

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كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 11:56 مساءً - فاجأت الممثلة المصرية إيمان ايوب الجمهور بإعلانها خبر انفصالها عن زوجها المصور السينمائي زكريا عامر.
وكتبت إيمان على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “أنا إنفصلت عن زوجي السابق زكريا عامر”، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا.
الجدير ذكره ان إيمان بدأت مسيرتها التمثيلية من خلال مسلسل “حياة الجوهري” مع الفنانة المصرية يسرا، ثم شاركت مع الراحل نور الشريف في مسلسل “عيش أيامك”، وشاركت ايضا في مجموعة من الأعمال السينمائية مثل فيلم “اقتحام” وفيلم “المشاغبات الاربعة”، وهي تحظى بشعبية كبيرة في مصر.
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