حقيقة وفاة القاضي الذي حكم بإعدام صدام حسين

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 11:56 مساءً - نفى نجل القاضي العراقي رؤوف رشيد الذي حكم على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بالإعدام، الأنباء التي تحدثت عن وفاة والده.

وحسب شبكة “رووداو” الإعلامية العراقية قال رنج رؤوف رشيد نجل القاضي رؤوف رشيد: “الأنباء التي تتحدث عن وفاة والدي في إحدى مستشفيات مدينة السليمانية، أخبار كاذبة وغير صحيحة، ووالدي يتمتع بصحة جيدة جدا”.

يشار إلى أن القاضي رؤوف، أصدر حكم الإعدام على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في الـ5 من أكتوبر 2006.