فستان يُحرج كيار ادفاني أمام جمهورها ويعرضها لسيل من التعليقات.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لدى الفنانة الهندية كيارا ادفاني، أسلوبها الخاص في اختيار ملابسها، لكن يبدو أنها لم تتمكن حتى الآن من إقناع البعض على وسائل التواصل الاجتماعي بتلك الاختيارات، فبدأوا يتصيدون لها، وكان آخر تلك الانتقادات فستانها الذي اختارته بمناسبة حفل نجاح فيلمها الأخير “كبير سينج”.

حضرت كيارا حفل نجاح إطلاق فيلمها الأخير، كبير سينغ، الخميس في مومباي واختارت فستان على احدث صيحات برابال جورونج.

ومع ذلك ، فقد سخر بعض الناس من ثوب الممثلة ، التي شعرت أن فستانها لم يكن ممتعًا بدرجة كافية وكان يشبه “قطعة قماش المائدة”، وعلق أحد مستخدمي Instagram قائلاً: “يبدو أنها ملفوفة بغطاء الطاولة”. كتب آخر ، “ما هذا اللباس؟”

ظهر فيلم كيارا “كبير سينج” ، الذي قام ببطولته الممثل شاهيد كابور في دور البطولة ، كواحد من أكبر الأعمال الفنية لعام 2019 حتى الآن، تلعب كيارا دور طالبة الطب ، بريتي سيكا ، في الفيلم.

حقق الفيلم ، الذي أخرجه سانديب فانجا ، أكثر من 200 مليون روبية حتى الآن وما زال نجاحه مستمرا في شباك التذاكر، على الرغم من أن بعض النقاد لديهم تحفظات بشأن بعض مشاهده.