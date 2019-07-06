ابنة نشوى مصطفى تجذب الأنظار بجمالها في أحدث ظهور لها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية نشوى مصطفى جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نشوى نشرت صور من حفل زفاف نجلها عبدالرحمن، وظهرت في صورة مع ابنتها «مريم»، وكتبت معلقة: «حبيبة أمها ربنا يحميها يارب هي وكل البنات».

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ابنة نشوى ظهرت في الصورة وهي ترتدي فستان ذهبي ملفت يبرز جمالها، ويشبه الفستان الذي ارتدته نشوى مصطفى في الزفاف، وتلقت الفنانة عبارات الغزل من الجمهور وأصدقائها الفنانين الذين أشادوا بجمال ابنتها.

نشوى مصطفى احتفلت بزفاف نجلها في احد الفنادق الكبرى، وشارك في الحفل كل من الفنانة منال سلامة، ورانيا فريد شوقي، وإيمي سالم، وأنوشكا، ولقاء سويدان، وابنتها جومانا، وعزة مجاهد، ابنة الفنانة فيفي عبده، والفنان إدوارد، وماجد الكدواني، وعلي ربيع، ومحمد عبدالرحمن.

مريم، ابنة نشوى مصطفى، تعمل في مجال الأزياء، وتستعد الفنانة أيضا لزفاف ابنتها قريبا، حيث ذكرت من قبل أنها تنشغل حاليا بالاستعداد لزفافي أبنائها عبدالرحمن ومريم.

الفنانة المصرية متزوجة من خارج الوسط الفني منذ سنوات، وقصت لجمهورها من قبل حكايات طريفة عنها وعن زوجها الزملكاوي، من خلال حسابها على «فيس بوك».