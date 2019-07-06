بريانكا شوبرا حافية القدمين بثوب حريري في حفل زفاف صوفي تيرنر.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تعرف بريانكا شوبرا بالضبط كيف تجذب الأضواء في كل مناسبة، وآخرها حفل زفاف صوفي تيرنر وصهرها المغني اللامع جو جوناس الثاني في باريس، فرنسا.

في واحدة من الصور التي استحقت بجدارة الثناء والتعليق من متابعيها على السوشيال ميديا وعلى شبكة الإنترنت، بدت بريانكا فائقة لامعة في ثوب من الساتان الأبيض، وهي حافية القدمين مع صديقتها نجمة “جيم أوف ثرونز” التي ارتدت أيضا ثوب مماثل.

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تزوج جو جوناس و صوفي تيرنر في حفل زفاف ثاني في باريس مؤخرا وسط الكثير من الضجيج، واستضاف الزوجان احتفالات زفاف فخمة خلال عطلة نهاية الأسبوع حضرها أفراد أسرهم وأصدقائهم المقربين، على عكس حفل زفافهما غير الرسمي المفاجئ في فيجاس بالولايات المتحدة.

وعلى الرغم من ظهور صور من الحفل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنها كانت مجرد لمحات من الحفل، ولم يكشف أي منهم عن اطلالة صوفي بالكامل، حيث كان محبوها وجمهور المتشوق ينتظرون رؤية صور كاملة الثنائي في يوم زفافهما، وقد شاركت تيرنر أخيرا صورة لها وجو من الحفل، بالأبيض والأسود،

منذ فترة، شارك المخرج الإبداعي للويس فويتون نيكولا غيسكيير صورة جميلة لصوفي في ملابس زفافها. وكان ثوبها الأبيض دون ظهر مع أكمام وتنورة منمقة قد أكمل مظهرها الرائع.