نوال الزغبي ترد على أنباء زواجها من وائل كفوري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مؤخرًا حالة جدل واسعة بتصريحها حول موافقتها على الزواج من مواطنها الفنان وائل كفوري، إذا عرض عليها ذلك.

نوال الزغبي، قالت خلال لقائها عبر فضائية «أنغامي»، إن تصريحها حول موافقتها على الزواج من وائل إذا طلبها كان مجرد مزاح.

وأضافت، أنها تعتبره صديق عمر ورفيق درب، خاصة أنهما انطلقا سويًا في نفس الفترة الزمنية عندما قدما واحد من أشهر الديو الغنائية وهي “مين حبيبي أنا”.

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وكان الظهور المتكرر لنوال الزغبي، مع وائل كفوري، بعد تصريحها السابق، قد أثار العديد من الأقاويل حول زواجهما خاصة أنه تزامن مع انفصال وائل كفوري عن زوجته وأم بناته.

وكانت الإعلامية اللبنانية ريما نجيم، أعلنت مؤخرًا عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، وعبر برنامجها الإذاعي عن انفصال وائل كفوري عن زوجته أنجيلا بشارة، رسميًا، مؤكدة أنه من طلب منها إعلان خبر الانفصال.

يذكر أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، انتهت مؤخرًا من تصوير كليبها الجديد «كده باي»، في ولاية جورجيا ومن المقرر طرحه خلال الأسابيع المقبلة.