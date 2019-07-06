شيريهان تستعيد ذكرياتها مع عزت أبو عوف بهذه الصورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بعد أيام على رحيله، استعادت الفنانة المصرية شيريهان ذكرياتها مع الفنان الراحل عزت أبو عوف، من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

شيريهان نشرت صورة قديمة لها مع الفنان الراحل، وكتبت معلقة: «حيا ترزق في قلبي يا صديقي»، وتلقت عدد كبير من التعليقات من قبل جمهورها الذي أعجب بالصورة.

وكانت شيريهان قد نعت الفنان الراحل فور وفاته، وكتبت عبر حسابها الخاص: «هو حكاية، وحكاية طويلة جميلة في عمري، حكاية طيبة فضلت تغزل نفسها بنفسها».

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وأضافت: «عزت أبو عوف، من أوائل البشر الذين وعيت عليهم في بيتي ودنيتي، ولدت وجدته في بيتنا، إبناً أصيلاً لهذا البيت بعمارة ليبون بالزمالك، أخاً وصديقاً وزميلاً لأخي عمر، وأختي الكبيرة جيهان خورشيد، إبناً مقرباً جداً لقلب أمي، أخاً شقيقاً لزوجة أخي الأخيرة مها».

وتابعت: «كنت أعتبره أخي الكبير و ابني الصغير، زوجته فاطيما هي سيدة من أنقى نساء العالم، كانت صديقتي وحبيبتي وتوأم روحي، ابنته المخرجة الجميلة والرائعة مريم أبو عوف ابنتي وحبيبتي وصديقتي».

يذكر أن الفنان عزت أبو عوف، رحل عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 71 عامًا، وشيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.