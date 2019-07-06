- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجهت الفنانة المصرية هنا الزاهد، رسالة خاصة لخطيبها الفنان أحمد فهمي، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.
وقالت هنا، في رسالتها: «في يوم من الأيام، ستلتقي بشخص سيسير تجاهك ميلًا إضافيًا ليضع ابتسامة على وجهك، شخص أعماله تطابق كلماته، شخص سوف يذكرك بقيمتك وسيعتني بك، شخص يفهم مشاعرك وصمتك، شخص سوف يكون شاكرا لوجودك دائمًا، شخص لن يغادرك، يرى عيوبك ولكن لا يزال يحبك».
وكان الفنان أحمد فهمي، قد كشف في تصريحات صحفية مؤخرًا عن قرب زواجه من هنا الزاهد، وأنها تواصل استعدادتها لحفل الزفاف ومن المحتمل ان يكون الحفل في نهاية فصل الصيف، وسوف يعلن عن موعد الحفل وقت تحديده.
يذكر أن هنا الزاهد، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “الواد سيد الشحات”، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تتغزل في خطيبها الفنان أحمد فهمي.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.