علياء بهات تستجم مع رانبير كابور في نيويورك وإيشواريا راي تنضم إليهما.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أخذ رانبير كابور وعليا بهات استراحة من تصوير فيلم المخرج إيان موخرجي “براهماسترا”، وتوجها إلى نيويورك مؤخرا، حيث قضىيا بعض الوقت الجيد مع عائلة كابور - ريشي كابور، نيتو كابور، ريدهيما كابور ساهني وليال سمارة - في نيويورك.

من ناحيتها، شاركت الأم نيتو صورة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، انضم اليها الممثل أبهيشيك باتشان وزوجته النجمة أيشواريا راي باتشان وابنتهما اردايا أيضًا إلى العائلة، وعلقت: “أسرتك هي عالمك كله، الكثير من الأحباء في هذه اللحظات الجميلة”.

ترتبط عائلة كابور بصلة نسب مع عائلة باتشان بالزواج؛ فـ حفيد راج كابور نيخيل ناندا متزوج من ابنة أميتاب باتشان شويتا باتشان.

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وفي السياق، يخضع ريشي كابور للعلاج من السرطان في نيويورك ويعتزم العودة إلى الهند بحلول نهاية أغسطس. وكشف الممثل الشهر الماضي أنه قد أصبح معافى خالي من السرطان.

وقال لـ صحيفة مومباي ميرور: “نعم، أحاول العودة بنهاية أغسطس، اعتمادًا على ما يقوله الأطباء. لقد تعافيت بشكل جيد وأشعر أنني بحالة جيدة. يجب أن تكون لائقًا بنسبة 100٪ بحلول وقت عودتي”.

وعن تأجيل تصوير الفيلم، قالت عليا في مقابلة مع أحد مواقع الترفيه على الإنترنت: “لقد أصبت بعدوى معوية شديدة قبل أن أغادر إلى “فاراناسي” ولأن التصوير كان كثيرًا للغاية وكانت الحرارة لا تطاق، لم تتحسن الأمور.