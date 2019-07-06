شيرين رضا في سن المراهقة.. هل تغيرت ملامحها؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

فتحت الفنانة المصرية شيرين رضا صندوق ذكرياتها، وشاركت جمهورها في صورة قديمة لها.

شيرين نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، صورة من مراهقتها، وظهرت فيها بشعر أصفر، ولم تتغير ملامحها كثيرا عن الآن.

الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور عبر حسابها الخاص، وتغزل الفانز في جمالها الخلاب في فترة المراهقة، وأكد الفانز أنها لم تتغير كثيرا.

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شيرين رضا فنانة مصرية تزوجت من الفنان عمرو دياب وهي في سن صغير، ثم أنجبت منه ابنتها نور، وابتعدت عن الأضواء لفترة، ثم عادت منذ سنوات للتمثيل، واثبتت موهبتها من خلال مشاركتها في عدة أعمال هامة ومنها: «العهد، حجر جهنم»، وغيرها.

شيرين رضا كانت تنتظر عرض فيلمها الأخير «رأس السنة»، بعد أن رفضت النقابة عرضه بسبب مشاهده الجريئة.

فيلم«رأس السنة»، من تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر، وبطولة إياد نصار، وأحمد مالك، وبسمة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وعلي قاسم، وهدى المفتي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.

وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة ومن هنا تنطلق الأحداث فتنكشف حقائق تغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.