بعد لقاء الخميسي.. روبي تشعل «أنستجرام» بهوت شورت.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يبدو أن صور الفنانات من المصيف أصبحت ورقة جديدة للمنافسة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة المصرية روبي نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وهي ترتدي هوت شورت، ولفتت الأنظار إليها، وتلقت سيل من التعليقات على الصورة.

روبي نشرت أيضا صورة لها منذ أيام وهي ترتدي ملابس البحر الشفافة على الشاطئ، والتي أظهرت جمالها اللافت.

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الفنانة الشابة ليست الأولى التي تنشر صورتها بالشورت، فسبقتها منذ أيام الفنانة لقاء الخميسي، والفنانة منة جلال، وكذلك نشرت الفنانة نيرمين الفقي ومنة فضالي ونيللي كريم صورهن بملابس البحر.

يعرض لروبي، خلال الوقت الحالي في السينما فيلم «حملة فرعون»، والذي تقوم ببطولته إلى جانب كل من الفنانين عمرو سعد، ومحمود عبدالمغني، وحمدي الميرغني، ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن إنتاج محمد السبكي.

كما تعاقدت روبي، مؤخرا على بطولة فيلم «بطل عادي»، مع المنتج جمال العدل، وذلك للوقوف أمام محمد رمضان في البطولة النسائية والذي سيبدأ تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.