حسام حبيب يوضح حقيقة مرض شيرين عبدالوهاب وسفرها للعلاج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار اعتذار الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، عن المشاركة في فعاليات مهرجان “قرطاج”، العديد من الشائعات حول مرضها وسفرها إلى لندن للعلاج.

وقرر زوجها الفنان حسام حبيب، الخروج والرد على هذه الأخبار، قائلًا في تصريحات صحفية: «شيرين بصحة جيدة ولا أساس لما يتردد عن مرضها، وأن اعتذارها عن المشاركة في مهرجان قرطاج عائد إلى اختلاف في وجهات النظر ليس أكثر».

وأضاف، أنه وزوجته يتوجدان حاليًا في أمريكا، من أجل ارتباطات فنية وليس في لندن من أجل العلاج، وأنهما سيعودان خلال أيام.

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في الوقت نفسه رد محمد، شقيق الفنانة شيرين على هذه الشائعات قائلًا: «كفاية إشاعات بقي قرفتونا شيرين زي الفل وصحتها بمب الحمد لله ولا مسافرة تتعالج ولا أي حاجة من كل اللي اتكتب ده صح أصلا ولا كان في اتفاقيات ولا عقود حفلات ولاغيرها».

وأضاف: «كفاية كدب وافترى واللي عنده عقد ممضي يطلعوا وبعد كدة أي جريدة هتكتب حاجة مش مظبوطة هنقضيها شيرين في إجازة مع ولادها».

وكانت بعض الأخبار، قد ذكرت أن شيرين عبدالوهاب، حامل في شهرها الرابع، وأنها تتواجد في أمريكا من أجل الاطمئنان على صحة طفلها ومن المنتظر أن تنجب مولودها هناك، وهذا هو سبب اختفائها عن الأنظار وعدم مشاركتها في أي حفل غنائي خلال الفترة الأخيرة.