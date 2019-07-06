أنغام تكسب قلوب جمهورها بصورة لنجل شقيقتها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شاركت الفنانة المصرية أنغام جمهورها في صورة جديدة لنجل شقيقتها الراحلة غنوة.
أنغام نشرت صورة ياسين ابن شقيقتها غنوة، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلقت قائلة: «ياسين عيون خالته يارب احفظه».
الفنانة تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي شاركها في الدعاء لياسين، كما أنه أثنى وأشاد باهتمامها ورعايتها لنجل شقيقتها الراحلة الذي يحتاج حبها.
وشارك ياسين في مسلسل زي الشمس، الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة دينا الشربيني وأحمد صلاح السعدني وريهام عبد الغفور وأحمد داود وسوسن بدر وعمر السعيد، وتأليف ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز، بعد اعتذار كاملة أبوذكرى.
وكانت الفنانة الشابة غنوة قد لقيت مصرعها في أكتوبر من عام 2018، بعد تعرضها لحادث أليم، وتركت ابنها في سن صغير، وقال والدها محمد علي سليمان إن أنغام تبنته، وتتكفل بكل مادياته.
أنغام كان بينها وبين شقيقتها خلافات استمرت لسنوات، حيث رفضت أنغام أن تدخل شقيقتها مجال الغناء وقالت إنها ليست موهوبة.
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