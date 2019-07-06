ميار الغيطي تحتفل بخطبتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية ميار الغيطي، بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، ونشر الفنان إدوارد، صور من حفل الخطوبة عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وهنأ إدوارد، ميار بخطبتها، وظهر في الصور كل من الفنانة الأردنية مي سليم، وشقيقتها دانا حمدان.

ميار، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل «مملكة الغجر»، من بطولة الفنانة فيفي عبده، والفنانة حورية فرغلي، والفنانة عزة مجاهد، والفنانة ميار الغيطي، والفنان سامح الصريطي، والفنانة سهر الصايغ، والفنان أحمد كرارة، والفنان حازم سمير، والفنان شريف عمر، والفنان حسام الجندي، والفنان محمد حمزة وغيرهم، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

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ميار الغيطي، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل “مملكة الغجر”، من بطولة الفنانة فيفي عبده، والفنانة حورية فرغلي، والفنانة عزة مجاهد، والفنانة ميار الغيطي، والفنان سامح الصريطي، والفنانة سهر الصايغ، والفنان أحمد كرارة، والفنان حازم سمير، والفنان شريف عمر، والفنان حسام الجندي، والفنان محمد حمزة وغيرهم.

كما سبقه مسلسل “أبواب الشك” والذي كان يحمل عنوان “ورا الشمس” سابقًا، وهو من تأليف محمد ناير، ويشارك في البطولة لقاء الخميسي وأحمد صلاح حسني، نبيل عيسى، طارق صبري، عائشة بن أحمد، جيهان خليل، تامر شلتوت، عبد الرحمن أبو زهرة، صبري عبدالمنعم.​

يذكر أن ميار الغيطي، هي ابنة الإعلامي محمد الغيطي، والإعلامية منى بارومة، ودخلت مجال التمثيل منذ سن صغيرة ولحقتها شقيقتها مي الغيطي.