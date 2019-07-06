إيساف ولوديانا يشعلان حفل شاطئ وايت بيتش.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري إيساف، حفلًا كبيرًا بشاطئ وايت بيتش بمارينا 5، بحضور نخبة كبيرة من الشباب.

وأشعل إيساف، الحفل بمجموعة كبيرة من الأغاني ومنها: زى غيرها، وعاشق بحب، سيبني أموت فيك، وغريبة، ولقانا، وغيرها وسط تفاعل كبير من رواد الشاطئ.

واختتمت الرقصة الاستعراضية لوديانا، الحفل بمجموعة من الرقصات الشرقية على أنغام الدجى ومنها أغاني: لالا، وحلاوة روح، وعم يا صياد، وغيرها واستمر الحفل حتى غروب الشمس في جو من السعادة والبهجة، والحفل من بتنظيم إيهاب، وهاني إلياس.