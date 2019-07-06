ديفيد وفكتوريا بيكهام يتّخذان قرارًا حاسمًا بشأن قصرهما الفاخر.. إليكِ ثمنه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خوفًا من اللصوص، قام لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، وزوجته مصممة الأزياء، فيكتوريا، بوضع سياجٍ من أسلاك شائكة على غرار السجن حول قصرهما، في منطقة كوتسوولدز.

ووفق صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الزوجين اتخذا هذا القرار بعد أن تعرّض مسكنهما الفاخر والبالغ ثمنه 7.5 مليون دولارٍ أمريكي، لمحاولتي اقتحام، خلال الفترة الماضية.

وفي حديثٍ لأحد الجيران للصحيفة، قال: "فوجئت بأن الأمر لا يحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق. لقد جعل السياج، المكان أشبه بالقلعة".

ووقعت محاولة السرقة الأولى في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينما كانت عائلة بيكهام في أستراليا، فيما جاءت المحاولة الثانية بعد عدة أسابيع، عندما طارد سبعة من رجال الأمن وكلبا حراسة رجلاً على مقربة من المسكن، مما أثار انزعاج فيكتوريا وخوفها.

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ويضمُّ قصرهما حديقة ريفية إنجليزية الطراز من مستويين، جرى تصميمها بمساعدة ماركوس بارنيت، الفائز بجائزة معرض تشيلسي للزهور، كما حصلت العائلة على الإذن بإقامة ملعب كريكيت بطول 60 قدمًا، وبستان يحتوي على أشجار التفاح والكمثرى والخوخ.

يُذكر أن الزوجين احتفلا بالذكرى العشرين لزواجهما، برحلةٍ خاصة في فرنسا، تضمنتها جولةٌ خاصةٌ في قصر فرساي، إذْ نشرت فيكتوريا صورًا سعيدة لهما عبر حسابها على إنستغرام بهذه المناسبة، ظهرت فيها وهي ترتدي فستان زفاف أبيض متوسط الطول.