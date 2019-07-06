شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم العالمى للبوس.. أشهر أغنيات المطربين عن القبلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم 6 يوليو باليوم العالمى للبوس، وبهذه المناسبة يرصد ”الخليج 365” أشهر الأغانى التى تضمنت حدوتة عن البوس.

هيفاء وهبى

"بوس الواوا" هى واحدة من ضمن أغنيات هيفاء وهبى من ألبومها "بيبى هيفا" وهو أول ألبوم أطفال لهيفاء طرح 2010 ولاقى الألبوم نجاحا فى العالم العربى ككل.

أوكا وأورتيجا

كانت أولى أغانيهما التى اشتهرا بها أغنية «هاتى بوسة يا بت»، والتى قاما بتسجيلها فى بيت أوكا بمعدات بسيطة لم يتوقع أحد منهما أن هذه المعدات والكلمات ستخرج منها أغنية ستنتشر بين جميع طبقات الشعب لغرابة كلماتها وإيقاعها الشعبى.

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بهاء سلطان

له أغنية "بوسة" وهى واحدة من ضمن ألبومات بهاء سلطان والتى تحمل اسم "ومالنا"، والأغنية كلمات نصر محروس، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

حكيم

أغنية "هابوسه" وهى من أشهر أغنيات جيل الألفينات للنجم حكيم، والأغنية من كلمات أمل الطائر، وألحان حسن إش إش، وتوزيع الموسيقى حميد الشاعرى، وإخراج هادى الباجورى.

نجوى كرم

قامت بغناء أغنية تحمل اسم "بوسة قبل النوم" وهى من كلمات فادى مرجان، وألحان على حسون، وتوزيع صبحى محمد، والكليب تم تصويره فى كرواتيا على مدار 4 أيام فى أكثر من منطقة وبتقنيات عالمية وميزانية ضخمة.