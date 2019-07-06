شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يستعد لطرح ألبومه الجديد بعد الانتهاء من تسجيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب أحمد جمال، من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه في موسم الصيف الحالى أو عيد الأضحى المبارك ولم يستقر على موعد محدد، ويتضمن الألبوم من 10 إلى 12 أغنية، حيث يتعاون مع عدد كبير من الملحنين والشعراء.

ومن الشعراء المشاركين فى الألبوم نور الدين محمد، وأحمد سرور ، ومن الملحنين أحمد العتبانى والموزعين أحمد إبراهيم، ومحمد العشي، ومحمد شفيق، كما سيضع أحمد جمال اللمسات النهائية على الألبوم خلال الفترة المقبلة لطباعة الماستر.

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يذكر آن أخر أعمال أحمد جمال أغنية " قدها و قدود" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وهندسة صوتية مصطفى رؤوف وهى إهداء لشعب مصر في مساندة المنتخب القومي في بطولة كأس الأمم الأفريقيا.