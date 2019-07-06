شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "قهوة بورصة مصر" يحقق هذا المبلغ فى 10 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "قهوة بورصة مصر" حتى الان حوالى 200 ألف جنيه منذ طرحه فى السينمات من 10 أيام وهذا معدل بطىء جدا مقارنة بالأفلام المعروضة معه فى نفس التوقيت ومنها فيلم "كازابلانكا" من بطولة النجم أمير كرارة والتى حقق حتى الان أكثر من 65 مليون جنيه والذى تم رطحه فى السينمات فى موسم العيد الماضى.

يذكر أن فيلم "قهوة بورصة مصر" بطولة محمد لطفى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسنى، علاء مرسى، لطفى لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، مصطفى قمر، وعلى حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلونى، هاجر الشرنوبى، حسام الجندى، حسن عبد الفتاح، صبرى عبد المنعم، شريف باهر، جمال حجازى، ريكو، ومجموعة من الوجوه الصاعدة محمد سندى، محمد علاء مرسى، مريم صبرى، سيناريو وحوار غادة حنفى وعلاء مرسى وإخراج أحمد نور.