شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رانيا يوسف تغنى لأم كلثوم "بعيد عنك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما تثير الفنانة رانيا يوسف الجدل بصورها وفيديوهاتها على السوشيال ميديا بسبب فساتينها التى يراها البعض جريئة، وتتصدر بعدها تريندات البحث لتكون حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

آخر إطلالات رانيا المثيرة للجدل تلك مرة فيديو ظهرت فيه مع الفنانة شيماء عقيد يغنيان فيه أغنية كوكب الشرق أم كلثوم "بعيد عنك"، ولم يكن فستانها تلك المرة اللافت للنظر كعادتها رغم جرأته، إلا أن طريقة أدائها للأغنية برفقة شيما عقيد هو ما اثار جدل متابعيها.

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وكانت رانيا يوسف قد نشر صورة ترتدى فيها فستانا قصيرا أحمر اللون، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلقت عليها: "أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع مليئة بالحب والضحك"، ويبدو أن رانيا يوسف قررت أن تثير الجدل لتتصدر التريند بشكل دائم بارتداء الفساتين القصيرة والمثيرة للجدل سواء فى المهرجانات الفنية أو من خلال نشرها لصورها عبر حسابتها الشخصية.

وكانت الفنانة رانيا يوسف سافرت منذ فترة قريبة إلى إحدى المدن الساحلية لقضاء إجازة الصيف بعد انشغالها الفترة الماضية بتصوير مسلسلها الجديد "مملكة إبليس" الذى انتهت من تصويره فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضى.