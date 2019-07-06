شكرا لقرائتكم خبر عن الاستاد البديل.. تايم سبورت تجذب نجوم الفن لمشاهدة مباريات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت قناة تايم سبورت فى جذب الجماهير المصرية لمتابعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وترجع هذه الأسباب إلى تقديم خدمة البث بجودة فائقة وبمعلقين متميزين على مستوى الوطن العربي، واستوديو تحليلي يضم كبار لاعبي كرة القدم، ولم تكتفى بذلك فقط ولكنها جذبت أيضا نجوم الفن الذى لم يستطيعوا متابعة المباريات من داخل المدرجات بأن يتابعوا من خلالها باعتبارها "الاستاد البديل" لما تتميز به تايم سبورت، ونستعرض أبرز نجوم الفن التى تتابع المباريات السابقة من خلالها.

الفنانة بشرى

رحبت الفنانة بشرى بالجمهور التونسى المتواجد فى مصر، وذلك بعدما نشرت على خاصية "ستورى" على إنستجرام صورة وهى تتابع مباراة منتخب تونس وأنجولا على قناة "تايم سبورت"، فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكتبت بشرى على الصورة: "مرحب بالجمهور التونسى.. نورتوا مصر".



بشرى

الفنانة التونسية درة

نشرت أيضا النجمة التونسية درة صورة عبر خاصية "ستورى" إنستجرام أثناء مشاهدتها لمباراة المنتخب التونسى مع أنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية على قناة تايم سبورت، وظهر فى الصورة النتيجة النهائية للمباراة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بين الفريقين.



درة

الفنانة التونسية سامية طرابلسى

نشرت الفنانة التونسية سامية طرابلسى صورة عبر خاصية "ستورى" إنستجرام لتشكيل المنتخب التونسى الذى خاض به لقاءه مع أنجولا، حيث شاهدت اللقاء على قناة "تايم سبورت"، واكتفت بالتعبير بإيموشن قلب ودعاء للمنتخب بتحقيق الفوز فى المباراة.



سامية الطرابلسى

الفنانة عبير صبرى

نشرت الفنانة عبير صبري عبر خاصية "ستورى" بإنستجرام صورة لها وهي ترتدى تيشيرت منتخب مصر، وتشير إلى قناة تايم سبورت التي تتابع من خلالها مباريات منتخب مصر فى بطولة كأس أمم أفريقيا.

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عبير صبرى

الفنان هانى شاكر

نشر أمير الغناء العربي هاني شاكر، علي صفحته بفيس بوك صورة من متابعته لمباراة مصر والكونغو ببطولة كأس الأمم الافريقية علي شاشة تايم سبورت المصرية معلقا بالتوفيق متمنيا النصر لمصر المتقدمة بهدفين.



هانى شاكر

الفنانة نيللى كريم

نشرت النجمة نيللى كريم على خاصية "ستورى" بموقع انستجرام صورة للجمهور المصرى الحاضر لقاء مصر والكونغو، أثناء مشاهدتها للمباراة عبر قناة تايم سبورت.



نيللى كريم

الفنانة وفاء عامر

نشرت النجمة وفاء عامر صورة علي انستجرام لمباراة المنتخب المصرى مع الكونغو، حيث ظهرت تشاهد اللقاء عبر قناة تايم سبورت كما ظهر في الصورة .



وفاء عامر

الفنانة سمية الخشاب

نشرت النجمة سمية الخشاب صور من متابعتها لمباراة مصر والكونغو ببطولة كأس الأمم الافريقية علي شاشة تايم سبورت المصرية، معلقة "برافوا ولاد مصر مصر الجامدين عقبال التالت والرابع".



سمية الخشاب

الفنانة نجلاء بدر

هنأت الفنانة نجلاء بدر علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" الشعب المصرى بعد الفوز الذى حققه منتخب مصر علي الكونغو الديمقراطية، وأشادت نجلاء بقناة تايم سبورت حيث نشرت صور توضح مشاهدتها للقاء عبر القناة وعلقت عليها " الحمد لله .. مبروووك يا مصر.. قناة تايم سبورت تعجبني ".