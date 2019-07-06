شكرا لقرائتكم خبر عن حفل ضخم لراغب علامة بمهرجان قرطاج الدولى يوم 3 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي السوبر ستار راغب علامة حفلا من ضمن حفلات وليالي مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 55 حيث سيغني النجم اللبناني يوم 3 أغسطس علي مسرح قرطاج الأثري الكبير .

ويفتتح مهرجان قرطاج الدولي دورته الـ 55 يوم 11 يوليو الجاري بعرض باليه " بحيرة البجع" لتشيكوفيكسي ويختتم المهرجان فعالياته بحفل كبير للمطرب صابر الرباعي يوم 20 أغسطس .

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والمهرجان يقدم هذا العام عروض موسيقية متنوعة من أربع قارات هي : آسيا وأفريقيا واوروبا وأمريكا اللاتينية وعروض للشباب وعروض للفرجة ولأن تونسية عاصمة ثقافية اسلامية سيقدم المهرجان عروض صوفية كما يشارك فيه كم كبير من نجوم الغناء مثل كارول سماحة وعاصي الحلاني وغالية بن علي وفرق من كل الدول العربية ومن أربع قارات مختلفة .