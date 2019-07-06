"ابنة إعلامي شهير ومذيعة معروفة وشقيقتها فنانة" .. معلومات عن الفنانة ميار الغيطي بعد خطبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة ميار الغيطي بخطوبتها على المهندس شريف العالمي، أمس الجمعة، وسط حضور مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم مي سيلم وإدوارد ودانا حمدان، والإعلامية هند رضا.

الخليج 365 سيعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة ميار الغيطي..

- ولدت ميار محمد الغيطي 7 يونيو عام 1992.

- ابنة السيناريست والإعلامي محمد الغيطي، ووالدتها الإعلامية منى بارومة.

- شقيقتها الفنانة مي الغيطي ومن أبرز أعمالها" فيلم "اشتباك"، مسلسل" لا تطفئ الشمس"، "جراند أوتيل"، "طايع".

- بدأت التمثيل عندما كان عمرها 5 سنوات في مسلسل "الحصيدة" عام 1997.

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- شاركت في مسلسل حد السكين مع هدى سلطان وعبلة كامل وهشام في 2003، وكان عمرها 11 عاما.

- احترفت التمثيل من خلال فيلم "كابتن هيما" عام 2008، مع الفنان تامر حسني، وفي العام نفسه قدمت مسلسل قلب ميت وبنت من الزمن ده وأدهم الشرقاوي.

- شاركت ميار في السينما بعدة أعمال بينها: "الثلاثة يشتغلونها، عايشين اللحظة، فبراير الأسود، واحد صعيدي".

- قدمت في الدراما العديد من الأعمال ومن أبرز أعمالها" قلب ميت"، "أدهم الشرقاوي"، "الشوارع الخلفية"، "آدم وجميلة"، "طلعت روحي"، وآخر أعمالها "مملكة الغجر" الذي عُرض في رمضان الماضي من تأليف والدها محمد الغيطي.

- بلغ إجمالي ما قدمته 41 عملا بين المسرح والسينما والتليفزيون.

- حصلت على جائزة أحسن وجه صاعد عن دورها في "أدهم الشرقاوي"

- أصبيت شقيقتها بورم حميد في عام 2018، وخرجت شائعات عن إصابتها بالسرطان، لكن نفت ذلك، مؤكدة أنها أصبيت بورم حميد في الثدي وتم استئصاله.