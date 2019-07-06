بعد زفافه أمس.. نشوى مصطفى تنشر الصور الأولى لنجلها وعروسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نشوى مصطفى الصور الأولى، لنجلها عبدالرحمن وعروسه من حفل زفافهما أمس، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام". وعلقت نشوى على الصور قائلة: " قمرين دول ولاعنين، ماشاء الله لاقوة الابالله، ابني ومراته، ربنا يجعل أيامهم سعادة ويرزقهم الخير، صلو على النبي".

وعلقت نشوى على صورة أخرى قائلة: " ابن عمري وعروسته، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله، ماشاء الله ولاقوة إلا بالله".

وشهد حفل الزفاف الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة، حضور الفنان ماجد الكدواني، والفنانة منال سلامة، والفنان إدوارد، والفنانة أنوشكا، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة إيمي سالم، والفنانة عزة مجاهد.

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