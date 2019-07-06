"تزوجت 10 مرات.. وتغير أسنانها كل 3 سنوات.. وتعرضت لصدمة بعد وفاة هذا الفنان".. حكايات غادة عبد الرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحتفل الفنانة غادة عبد الرازق بعيد ميلادها الـ54، اليوم السبت، إذ إنها من مواليد 6 يوليو 1965.

ونستعرض لكم أبرز المعلومات والمواقف من حياتها في التقرير التالي..

- بدأت حياتها كموديل إعلانات، بعد حصولها على بكالوريس في علوم الحاسب الآلي.

- بدأت حياتها في الوسط الفني من خلال بعض الأدوار الصغيرة والمساعدة في أوائل التسعينينات من بينها فيلم أجدع ناس، ومسلسل اللص الذي أحبه ومسرحية حودة كرامة.

- ظهرت مع الفنان أحمد زكي في فيلم البطل عام 1998.

- بدأت تقدم أدوارًا أكبر من خلال أفلام جمال عبد الناصر وامرأة تحت المراقبة ومسلسل يا رجال العالم اتحدوا.

- يعد مسلسلا سوق العصر وعائلة الحج متولي بمثابة نقلة فنية في حياتها.

- قدمت أول بطولة مطلقة لها في مسلسل زهرة وأزواجها الـ5، لكن في السينما ظلت تقدم أغلب الأفلام في بطولة جماعية.

- آخر أعمالها كان مسلسل حدوتة مُرة، وفي السينما كان فيلم حرب كرموز مع أمير كرارة.

- قالت في حوارها مع برنامج "عايشة شو" في رمضان إن وقت عرض مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة كان متزوجة 4 مرات، والآن متزوجة 10 مرات.

- اعترفت أنها متسرعة وأن هذا يسبب لها مشاكل كثيرة وتذهب لطبيب نفسي منذ 20 عاما.

- تقسم حياتها إلى 3 مراحل، مرحلة الزواج وإنجاب روتانا، ومرحلة احتراف الفن، ومرحلة أحفادها.

- تعتبر مسلسل اللص الذي أحبه"1997" من أحب المسلسلات لقبلها، لأن قدمها للجمهور، وكان لأول تتقابل مع نجوم تحبهم مثل شريف منير وشيرين سيف النصر.

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- قالت إن حياتها الآن مع ابنتها وأحفادها، لكن إذا قابلت شخصا يحب غادة محمد عبد الرازق وليس الفنانة غادة عبد الرازق ستتربط به.

- أكدت أنها نادمة على الفيديو، في إشارة للفيديو اللايف عبر إنستجرام وسبب لها أزمة، ولو عاد الزمن لمحته من حياتها، لأن من الخطأ أن تحدث جمهورها وهي نائمة في السرير.

- قالت إنها ليست نادمة على مسلسلات أرض جو وسمارة والخانكة لكن اختيارها لم يكن موفقا، مشيرة إلى أنها تحب مسلسل ضد مجهول.

- كشفت عن أنها أجرت عملية تجميل في أنفها، وتغير أسنانها كل 3 سنوات، وحين قال لها الناس إن وجهها أصبح "رفعيا" أجرت عملية، لكنها ندمت.

- أكدت أنها ليست "مرتاحة" وكل ما النجاح يزيد المشاكل تزداد

- أشارت إلى أن خالد صالح كان من أعز أصدقائها، موضحة أنها كنت مسافرة له يوم وفاته وأصيبت بصدمة كبيرة.

- نفت خلافها مع هيفاء وهبي، وأكدت أنها لم تهاجم مسلسل كلام على ورق.

- أوضحت أن برنامج "عرب كاستينج" كان من أسعد أوقتها.

- خلافي مع خالد يوسف كان أيام الثورة ثم تصالحنا.

- صرحت بأنها ليست النجمة الأولى، لأن هذا ما يقوله الجمهور ولست أنا، كما أن هذه التوصيفات اتلغتعلى حد قولها.

- قالت أعمالي مع محمد سامي من أنجح أعمالي، ولو استمر تعاوننا كان يجب أن يحدث تغييرا وكل منا يجرب التعاون مع شخص آخر.

- قالت لم أرفض يوما انضمام أي ممثل، حتى لو كنا على خلاف، لأي عمل لي، لا أحب قطع رزق أحد.