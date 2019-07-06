"تزوجت 10 مرات.. وتغير أسنانها كل 3 سنوات.. وتعرضت لصدمة بعد وفاة هذا الفنان".. حكايات غادة عبد الرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تحتفل الفنانة غادة عبد الرازق بعيد ميلادها الـ54، اليوم السبت، إذ إنها من مواليد 6 يوليو 1965.
ونستعرض لكم أبرز المعلومات والمواقف من حياتها في التقرير التالي..
- بدأت حياتها كموديل إعلانات، بعد حصولها على بكالوريس في علوم الحاسب الآلي.
- بدأت حياتها في الوسط الفني من خلال بعض الأدوار الصغيرة والمساعدة في أوائل التسعينينات من بينها فيلم أجدع ناس، ومسلسل اللص الذي أحبه ومسرحية حودة كرامة.
- ظهرت مع الفنان أحمد زكي في فيلم البطل عام 1998.
- بدأت تقدم أدوارًا أكبر من خلال أفلام جمال عبد الناصر وامرأة تحت المراقبة ومسلسل يا رجال العالم اتحدوا.
- يعد مسلسلا سوق العصر وعائلة الحج متولي بمثابة نقلة فنية في حياتها.
- قدمت أول بطولة مطلقة لها في مسلسل زهرة وأزواجها الـ5، لكن في السينما ظلت تقدم أغلب الأفلام في بطولة جماعية.
- آخر أعمالها كان مسلسل حدوتة مُرة، وفي السينما كان فيلم حرب كرموز مع أمير كرارة.
- قالت في حوارها مع برنامج "عايشة شو" في رمضان إن وقت عرض مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة كان متزوجة 4 مرات، والآن متزوجة 10 مرات.
- اعترفت أنها متسرعة وأن هذا يسبب لها مشاكل كثيرة وتذهب لطبيب نفسي منذ 20 عاما.
- تقسم حياتها إلى 3 مراحل، مرحلة الزواج وإنجاب روتانا، ومرحلة احتراف الفن، ومرحلة أحفادها.
- تعتبر مسلسل اللص الذي أحبه"1997" من أحب المسلسلات لقبلها، لأن قدمها للجمهور، وكان لأول تتقابل مع نجوم تحبهم مثل شريف منير وشيرين سيف النصر.
- قالت إن حياتها الآن مع ابنتها وأحفادها، لكن إذا قابلت شخصا يحب غادة محمد عبد الرازق وليس الفنانة غادة عبد الرازق ستتربط به.
- أكدت أنها نادمة على الفيديو، في إشارة للفيديو اللايف عبر إنستجرام وسبب لها أزمة، ولو عاد الزمن لمحته من حياتها، لأن من الخطأ أن تحدث جمهورها وهي نائمة في السرير.
- قالت إنها ليست نادمة على مسلسلات أرض جو وسمارة والخانكة لكن اختيارها لم يكن موفقا، مشيرة إلى أنها تحب مسلسل ضد مجهول.
- كشفت عن أنها أجرت عملية تجميل في أنفها، وتغير أسنانها كل 3 سنوات، وحين قال لها الناس إن وجهها أصبح "رفعيا" أجرت عملية، لكنها ندمت.
- أكدت أنها ليست "مرتاحة" وكل ما النجاح يزيد المشاكل تزداد
- أشارت إلى أن خالد صالح كان من أعز أصدقائها، موضحة أنها كنت مسافرة له يوم وفاته وأصيبت بصدمة كبيرة.
- نفت خلافها مع هيفاء وهبي، وأكدت أنها لم تهاجم مسلسل كلام على ورق.
- أوضحت أن برنامج "عرب كاستينج" كان من أسعد أوقتها.
- خلافي مع خالد يوسف كان أيام الثورة ثم تصالحنا.
- صرحت بأنها ليست النجمة الأولى، لأن هذا ما يقوله الجمهور ولست أنا، كما أن هذه التوصيفات اتلغتعلى حد قولها.
- قالت أعمالي مع محمد سامي من أنجح أعمالي، ولو استمر تعاوننا كان يجب أن يحدث تغييرا وكل منا يجرب التعاون مع شخص آخر.
- قالت لم أرفض يوما انضمام أي ممثل، حتى لو كنا على خلاف، لأي عمل لي، لا أحب قطع رزق أحد.
كانت هذه تفاصيل خبر "تزوجت 10 مرات.. وتغير أسنانها كل 3 سنوات.. وتعرضت لصدمة بعد وفاة هذا الفنان".. حكايات غادة عبد الرازق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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