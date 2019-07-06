فيديو| شذى حسون تشارك في "تحدي الزجاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشرت الفنانة العراقية شذى حسون مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أظهرها تخوض "تحدي الزجاجة". التقط فيديو حسون بخاصية "التصوير البطيء"، وأظهرها تركل غطاء زجاجة دون أن تسقط. يذكر أن شذى طرح لها مؤخرًا عبر "يوتيوب" كليب "واعر".

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