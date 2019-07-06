صورة| بعد الأردن ودبي.. أبطال فيلم "الممر" في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

التقت أسرة فيلم "الممر" في بيروت مع سفير مصر في لبنان وحرمه والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

ونشر أحمد رزق، صورة من اللقاء عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "أسرة فيلم الممر فى بيروت مع السيد سفير مصر فى لبنان وحرمه والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية".

وكان أبطال وفريق عمل فيلم "الممر" احتفلوا أمس الجمعة، بالعرض الخاص للفيلم بالأردن، وذلك بعد افتتاح الفيلم في دبي، قبل أيام.

"الممر" تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبدالخالق، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، محمد جمعة، محمد فراج، أمير صلاح الدين، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، وشارك في كتابة الحوار وأشعار الفيلم الشاعر أمير طعيمة، موسيقى عمر خيرت.