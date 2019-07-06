تراند اليوم : وفاة صاحب دور"بلال" في الرسالة.. وتصريح مؤثر قبل وفاته...

رحل الفنان الليبي، علي أحمد سالم الذي أدى دور الصحابي الجليل بلال بن رباح في فيلم الرسالة سنة 1976، الذي أخرجه المخرج العالمي مصطفى العقاد ، وذلك عن عمر ٧٤ عاما.

الفنان الشهير كان قد أدلى بتصريح مؤثر قبل وفاته قائلا : " لا أزال عاطلا عن العمل السينمائي منذ فتح مكة ، في إشارة إلى مشهده الأخير في فيلم الرسالة".

سالم من مواليد عام 1945 بمدينة بنغازي، حيث بدأت علاقته بالفن منذ أن كان طالبا في المرحلة الابتدائية.

وبدأ حياته العملية مذيعا في الإذاعة المسموعة ثم قارئا للأخبار في التلفزيون الليبي.

شارك الفنان الراحل في عدد من الأعمال المسرحية المهمة ممثلاً ومخرجاً ،ومنها «ثورة الزنج» وهي مسرحية شعرية للشاعر "معين بسيسو" بمشاركة نخبة من الفنانين والفنانات.

اشتهر ببصمته المميزة عبر أثير المسموعة من خلال كثير من البرامج أهمها «نحت القوافي» و«حكاية بيت» و«الفاروق عمر بن الخطاب» من إخراجه وتقديمه.

كما له بصمته الخاصة في التلفزيون من خلال عدة أعمال ومسلسلات منها: «محكمة الشعراء» مسلسل تلفزيوني كوميدي، و«رحلة إلى» وثائقي ينتقل بين البلدان من إعداده وتقديمه، و«معكم في اللغة والأدب» تقديمه وإخراجه، و«رياض عربية».

وقد حظي الفنان الراحل بشهرة محلية وعالمية بعد تجسيده في 1976 لدور الصحابي بلال بن رباح في فيلم « الرسالة »بنسختين إنكليزية كان بطلها أنتوني كوين والنسخة العربية بطلها عبدالله غيث، إخراج مصطفى العقاد وبتمويل من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي

كما عمل كمساعد مخرج في فيلم «أسد الصحراء.. عمر المختار» وهو من إخراج مصطفى العقاد أيضا.

وفي يناير 2016 سرت إشاعة عن وفاة الفنان الليبي الكبير، وتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وهو الأمر الذي أزعج وقتها أسرة الفنان وأصدقاءه .

حظي بتكريم مجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة في دورته الـ48 مع عدد من الشخصيات الفنية والثقافية والإعلامية العربية، وذلك في يوليو 2017.