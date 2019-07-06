شاهد: سخرية من ملابس بوراك أوزجيفيت في لبنان.. بذلته نفس إطلالة فنانة سورية

انطلقت موجة من السخرية على إطلالة النجم التركي بوراك أوزجيفيت التي أطل بها في لبنان، حيث تذكر رواد مواقع التواصل أن بذلته سبق وارتدت نفس طبعتها الفنانة سامية الجزائري.

بوراك أوزجيفيت أطل في لبنان بجاكيت مخطط من اللون البيج، فتذكر بعض رواد مواقع التواصل أن سامية الجزائري ارتدت قميصاً بنفس الطبعة ضمن أحداث مسلسل “جميل وهناء”.

وبسبب تشابه جاكيت بوراك أوزجيفيت مع قميص سامية الجزائري التي عرفت ضمن أحداث المسلسل بشخصية “أم محمود”، انطلقت تعليقات ساخرة على الأمر منها نشر الصورتين معاً للمقارنة مع كتابة: “بوراك رجع لبدلة أم محمود”.

وكان بوراك أوزجيفيت أحدث حالة من الفوضى، عند حضوره لأحد المراكز التجارية في بيروت من أجل افتتاح متجر للملابس.

اكتظ المكان بمحبي بوراك أوزجيفيت من أجل الترحيب به والتقاط الصور التذكارية معه، إلا أن الموقف تحول إلى صراخ وتدافع وتصادم بين الموجودين من أجل السلام على النجم التركي وأخذ الصور معه.

وكشفت اللقطات المتداولة على مواقع التواصل، حالة الهيستيريا التي وقعت من قبل الجماهير لحظة رؤيتهم لبوراك أوزجيفيت والتدافع الذي عليه من أجل التقاط الصور معه.

وتدخل رجال الأمن بقوة من أجل حماية النجم التركي، ومحاولة السيطرة على الوضع الفوضوي خاصة وأن بعض المتاجر تعرضت للتكسير.

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