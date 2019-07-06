بالفيديو: رابح صقر وعبادي الجوهر يشعلان حفل النماص

أشعل الفنانان عبادي الجوهر، والنجم رابح صقر، مسرح المركز الحضاري، بمدينة النماص. وشهد الحفل حضورا جماهيريًا كبيرًا، وتفاعلا مع أغنيات كلا من الفنانين.

وكان عبدالله مخارش المشرف في الهيئة الثقافية على الفعاليات الفنية قد أعلن عن تنظيم هيئة الترفيه، لحفلات بمدينة النماص، وذلك للمرة الأولى، ويتسع المسرح لنحو 4 آلاف شخص.

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