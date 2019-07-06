شاهد: رقص علا الفارس في زفاف شقيقها.. وصورة من الحفل تتسبب بصدمة للجمهور

شاركت الإعلامية علا الفارس متابعيها فرحتها بحفل زفاف شقيقها، لتنشر لقطات عدة من الحفل منها فيديو يرصد حركاتها الراقصة.
علا الفارس نشرت في البداية صورة جماعية تجمعها مع أشقائها الذكور من حفل الزفاف، ليعرف الجمهور لأول مرة أن لها سبعة أشقاء الأمر الذي أثار صدمة البعض.
وعلقت علا الفارس من جانبها على صورتها مع أشقائها الذكور التي نشرتها على انستقرام قائلة: “أجمل قدر في دنيتي إنكم عزوتي…الأشقاء معا للأبد”.
وسأل أحد متابعي علا الفارس عن أشقائها ليقول لها: “كلكم من أم وحدة؟” فأجابت عليه: “نعم مشاء الله تبارك الله”، حيث كانت تنشر الإعلامية الأردنية صورها مع أشقائها ولكن يظهر فقط اثنين أو ثلاثة، فلم يكن الجمهور على علم أنهم سبعة أشقاء ذكور.
وواصلت علا الفارس نشر صور حفل زفاف شقيقها، فنشرت صورة مع العروسين وعلقت عليها قائلة: “ان شاء الله كل أيامكم افراح”.
كما نشرت علا الفارس فيديو لها وهي ترقص وسط عائلتها في زفاف شقيقها، وكتبت كلماتها الآتية: “ضجيج الأهل هو هدوء القلب، وحلوة يا علا الله…والله حلوة…المفروض أنه فلكور تراثي بس لما قالوا اسمي انعجقت”.
يذكر أن علا الفارس انتهى عقدها مع شبكة mbc، وانضمت إلى قنوات Bein ويعرض لها حالياً برنامجها “مع أو ضد”.
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