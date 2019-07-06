أيمن معروف يبدأ تصوير «عشان بحبك» فيديو كليب بأمريكا

يستعد المطرب والممثل أيمن معروف لتصوير أغنيته الجديدة بعنوان «عشان بحبك»، وهى من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقى عدى فكرى والهندسة الصوتية ديجيتال ماستر «سام سكاف» على طريقة الفيديو كليب بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر طرح الأغنية بعد الانتهاء من تصويرها. الأغنية بعد الانتهاء من تصويرها. يذكر أن الفنان أيمن معروف صدر له ألبوم وفيديو كليب على موقع أنغامى بعنوان «على فين» وأيضًا قام بغناء وألحان أغنية تتر مسلسل «مكان فى القصر» بطولة غاده عادل إخراج عادل أديب، وتم تكريمه عنها بأمريكا من المنظمة العربية الأمريكية. من ناحية أخرى شارك ايمن معروف فى التمثيل فى عدة مسلسلات، منها مسلسل «الكبريت الأحمر» للمخرج خيرى بشارة، ومسلسل «عفاريت عدلى علام» إخراج رامى إمام، ومسلسل «الطوفان» إخراج خيرى بشارة.

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